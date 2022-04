Paper Cut Mansion: nuovo gameplay trailer per il roguelike horror

Dopo aver assistito all'annuncio di Mythforce, il roguelite ispirato agli amati cartoni animati degli anni '80, ecco che arriva il video gameplay di un altro prodotto appartenente allo stesso genere che propone uno stile grafico davvero peculiare: Paper Cut Mansion.

Il titolo in questione è un action con visuale isometrica, atmosfere tipiche dei prodotti horror ed elementi roguelike tra i quali troviamo la permadeath. Il protagonista dovrà venire a capo di un mistero e, per farlo, si avventurerà in spaventosi luoghi nei quali si aggirano creature mostruose, ciascuna caratterizzata da un'IA che la rende imprevedibili. La vera particolarità del gioco consiste però nella sua direzione artistica, visto che sia il protagonista che gli elementi dello scenario sono tutti di carta, fattore che conferisce alla produzione uno stile unico.

Prima di lasciarvi alle immagini e al nuovo filmato di gameplay di Paper Cut Mansion, vi ricordiamo che il gioco è in arrivo nel 2022 su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Chiunque sia interessato al titolo e vuole saperne di più può già aggiungere il prodotto alla lista dei desideri attraverso la sua pagina ufficiale sul client Valve.