Paper Dolls 2, l'horror cinese terrorizza su PS4 e PS5: ora disponibile

Accolto in maniera estremamente positiva dalla community PC, Paper Dolls II esordisce ora anche nell'universo videoludico console, con un lancio in esclusiva su hardware di casa Sony.

Gli appassionati del genere horror possono dunque ora immergersi nel titolo anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. A partire da quest'oggi, martedì 25 gennaio 2022, Paper Dolls II è infatti disponibile sulle due console, grazie ad una pubblicazione cross-gen. Fortemente legato alla mitologia tradizionale cinese, il titolo horror firmato da Litchi Culture Media, team con sede a Pechino, accompagna i giocatori alla scoperta di un inquietante mistero.

Entro le mura della dimora tradizionale della famiglia Yin, risalente addirittura all'epoca della dinastia Qing, si avverte una opprimente aura oscura. Tutti gli indizi sembrano puntare sulla presenza di spiriti inquieti nei piani superiori dell'abitazione, una circostanza legata a segreti rimasti sepolti per centinaia di anni. Con una longevità di circa dieci ore, Paper Dolls II pone i giocatori nei panni del giovane Yang Mingyuan. Risvegliatosi all'improvviso da un terribile incubo, il protagonista si ritroverà a dover cedere all'oscuro richiamo emanato dalla residenza Yin, guidato, a metà tra sogno e realtà, da una voce femminile che gli pare di poter riconoscere.



Avventura horror con visuale in prima persona, Paper Dolls II è ora disponibile su PS4 e PS5, per un'avventura che si dipana tra le mura dell'antico palazzo di Pechino.