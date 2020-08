Paper Mario in costante rivoluzione: il combat system deve cambiare a ogni gioco

Nella lunga e variopinta storia che ha contraddistinto la serie di Paper Mario, sono state numerose le evoluzioni che hanno coinvolto queste particolari avventura a tema Regno dei Funghi.

Tra RPG puro, formule a base di platforming, soluzioni creative legate ad adesivi, carte da gioco e, di recente, origami, la saga indissolubilmente legata all'icona Nintendo per eccellenza ha vissuto diverse fasi. E sembra destinata a viverne altrettante anche in futuro, con un approccio che sembra delineare una continua rivoluzione in casa Paper Mario.

Ad offrire le linee guida di questa visione è Kensuke Tanabe, Producer del più recente Paper Mario: The Origami King. Nel corso di un'intervista concessa al portale tedesco di PCGames, quest'ultimo ha discusso in particolare di approccio al sistema di combattimento. "Sforzarsi per trovare sistemi inediti e innovativi - ha affermato Tanabe - è l'elemento cardine della filosofia che io e il mio team seguiamo quando sviluppiamo questi giochi. Di conseguenza, ritengo che cambiare il combat system in ogni capitolo sia una necessità".

Su Nintendo Switch, il team di sviluppo ha dato vita a scontri con epici Boss in Paper Mario: The Origami King, grazie a un sistema di combattimento basato su di un'arena composta da anelli concentrici: cosa si inventeranno per il prossimo Paper Mario?