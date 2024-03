Paper Mario e Luigi's Mansion 2 HD hanno una data! Nuovo film di Mario nel 2026

Shigeru Miyamoto ha festeggiato il MAR10 Day, che ogni anno cade nella giornata del 10 marzo, offrendo degli aggiornamenti in merito alle opere videoludiche e cinematografiche che vedono protagonista l'idraulico più famoso del mondo.

Il video celebrativo del MAR10 Day 2024 ha fissato le date di lancio di due differenti videogiochi per Switch appartenenti all'universo narrativo della mascotte di Nintendo. Paper Mario: Il Portale Millenario esce il 23 maggio 2024 mentre Luigi's Mansion 2 HD il 27 giugno 2024. Nell'attesa, a partire dal 12 marzo 2024 gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno giocare a tre classici per Game Boy, ossia Dr. Mario, Mario Golf e Mario Tennis.

Gran parte del video celebrativo del MAR10 Day 2024 è in ogni caso stato dedicato all'annuncio della nuova sortita cinematografica dell'idraulico italiano. Miyamoto ha infatti ospitato Chris Meladrandi di Illumination Entertainment per annunciare l'uscita di un nuovo film d'animazione di Super Mario Bros. il 3 aprile 2026. La nuova pellicola, che seguirà lo strepitoso successo di Super Mario Bros. Il Film (capace di incassare 1,36 miliardi di dollari in tutto il mondo), sarà diretta ancora una volta da Aaron Horvath e Michael Jelenic. I ragazzi di Illumination Studios Paris stanno già preparando gli storyboard e le scenografiche, dopodiché passeranno al processo d'animazione vero e proprio.

In coda, ricordiamo che in occasione del MAR10 Day 2024 sono stati annunciati anche i set di LEGO Mario Kart, frutto della collaborazione con il colosso dei mattoncini danese.