Paper Mario e Luigi's Mansion 2 su Switch, novità a breve? Lo suggerisce un noto leaker

Tra i giochi previsti nel 2024 su Nintendo Switch trovano spazio anche le riedizioni di Paper Mario Il Portale Millenario e Luigi's Mansion 2, pubblicati per la prima volta rispettivamente su GameCube e 3DS e pronti a rivivere nei prossimi mesi sulla console ibrida Nintendo. Ma quando esattamente?

I due giochi ancora non hanno una data d'uscita ben definita, tuttavia secondo il noto leaker Pyoro, da sempre molto attivo attorno tutto ciò che riguarda la Grande N, novità su entrambi i progetti potrebbero arrivare a stretto giro. Il leaker fa riferimento alla data del 10 marzo, giorno in cui solitamente Nintendo celebra Super Mario ogni anno attraverso il MAR10 Day, come momento nel quale potrebbero essere rivelate informazioni inedite sia sul rifacimento di Paper Mario Il Portale Millenario che su Luigi's Mansion 2 HD.

"Il MAR10 Day cade di domenica quest'anno, ma...", si è limitato a dire Pyoro lasciando intendere che Nintendo potrebbe avere qualche sorpresa in serbo per i fan anche se il 10 marzo è una domenica nel 2024. Alla fine del 2023 Paper Mario Il Portale Millenario per Switch è stato valutato dall'ESRB, lasciando intendere che una sua uscita potrebbe non essere troppo lontana.

Anche Luigi's Mansion 2 HD è stato valutato dall'ESRB sempre sul finire dello scorso anno: che dunque il 10 marzo si festeggi Mario attraverso novità sui due attesi giochi per Switch?