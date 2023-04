Paper Mario Il Portale Millenario è in arrivo su Nintendo Switch?

Stando ad un utenti di Famiboards, Intelligent Systems sarebbe al lavoro sulla riedizione di Paper Mario Il Portale Millenario per Nintendo Switch, gioco uscito originariamente nel 2004 su GameCube.

Paper Mario The Thousand-Year Door (Paper Mario Il Portale Millenario in italiano) si appresta a compiere vent'anni e chissà che Nintendo non abbia pensato effettivamente ad una riedizione, così come accaduto per Metroid Prime Remastered, uscito vent'anni dopo il lancio dell'originale su GameCube (novembre 2002 negli USA, marzo 2003 in Europa).

Il gioco, sequel di Paper Mario, ha riscosso un notevole successo e recentemente è nata anche una petizione per portare Paper Mario Il Portale Millenario su Switch con tanto di hashtag #RemasteredTheThousandYearDoor. Recuperare Il Portale Millenario non è semplice dato che il gioco è fuori produzione da molti anni e le copie in vendita raggiungono prezzi spesso molto alti, anche sul mercato secondario dell'usato.

Secondo quanto riportato dalla fonte, almeno tre dipendenti di Intelligent Systems avrebbero confermato che lo studio sta lavorando all'edizione rimasterizzata di Paper Mario Il Portale Millenario per Nintendo Switch, lo sviluppo sarebbe iniziato dopo il lancio di Paper Mario The Origami King, la data di uscita non è ancora nota ma con ogni probabilità ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.