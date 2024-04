Paper Mario: Il Portale Millenario, l'edizione fisica in preordine su Amazon

Paper Mario: Il portale millenario è un RPG uscito nell'anno 2004 in esclusiva per Nintendo Gamecube. Il gioco è atteso per il 23 maggio con una grafica rimodernizzata per Nintendo Switch e Amazon ha aperto i preordini dell'edizione fisica, scopriamo il prezzo del preordine.

Vai subito al preordine Il gioco è in preordine proprio ora in edizione fisica su cartuccia al prezzo di 59,99 euro con data di uscita fissata per il 23 maggio di quest'anno. Se il prezzo del gioco dovesse scendere dalla data del vostro ordine a quella di spedizione, Amazon applicherà automaticamente il prezzo più basso mai ottenuto.

il capitolo uscito per Gamecube che re-immagina il mondo di Super Mario creato con la carta, riprende diversi elementi di gioco già visti nel suo predecessore "Paper Mario" uscito per Nintendo 64, come per esempio il sistema di battaglia a turni. Ovviamente nel gioco controlleremo Mario per la maggior parte dell'avventura, alternandolo alla Principessa Peach e Bowser, nell'intento di recuperare le sette Gemme Stella e, come di consueto, salvare la nostra amata questa volta da una specie aliena comparsa a causa del Portale Millenario.

Una particolarità del gioco in questione è che ha vinto il premio "Gioco di ruolo dell'anno" nel corso del 2005 all'Interactive Achievement Awards.

