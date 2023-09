Paper Mario Il Portale Millenario Remake annunciato: l'RPG per GameCube rivive su Switch

In chiusura del Nintendo Direct di settembre 2023 trova spazio un grande ritorno dall'epoca GameCube: Paper Mario Il Portale Millenario si prepara a sbarcare su Nintendo Switch in una riedizione tecnicamente aggiornata, pronta a far rivivere ai fan un RPG tra i più coinvolgenti e spettacolari mai creati dalla Grande N.

Noto anche con il nome di Paper Mario The Thousand-Year Door, Il Portale Millenario è il secondo episodio della serie di Paper Mario e venne pubblicato sul Cubo in tutto il mondo durante il 2004, ottenendo grandi consensi di critica e pubblico. Il Remake annunciato al Nintendo Direct è dunque l'occasione per riscoprire questa perla del periodo GameCube, la cui versione originale è oggi divenuta molto difficile da reperire a causa dell'elevato valore collezionistico ed i conseguenti prezzi spesso proibitivi al quale viene rivenduta.

In termini di giocabilità e contenuti, il trailer di presentazione lascia intendere che Paper Mario Il Portale Millenario Remake sarà molto fedele all'opera del 2004, a parte gli immancabili aggiornamenti tecnici in alta definizione pensati per lo sbarco su Switch. A tal proposito, il filmato si è limitato a confermare che l'apprezzato RPG tornerà nel corso del 2024, sebbene per adesso non ci sia una data o una finestra di lancio più precisa.

Durante l'evento è stato inoltre confermato che Luigi's Mansion 2 HD arriverà nell'estate del 2024, anch'esso visivamente aggiornato grazie all'alta definizione.