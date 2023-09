Paper Mario Il Portale Millenario Remake: il gioco potrebbe girare a soli 30 FPS

Siete rimasti soddisfatti di quanto visto nel corso del Nintendo Direct di settembre tenutosi ieri? Tra ulteriori conferme ed importanti nuovi annunci, l'evento che ha anticipato i prossimi piani della Grande N ha riscosso il benestare complessivo della community, complice la presenza di interessanti annunci tenuti in serbo per il finale.

Sul finire della presentazione, infatti, Nintendo ha annunciato il ritorno dell'RPG per Gamecube Paper Mario Il Portale Millenario Remake. L'emozione ha preso il sopravvento tra i fan, impazienti di rivivere questa grande avventura del 2004 su Nintendo Switch, riadattata per l'occasione con una nuova veste tecnica e grafica. Tuttavia, proprio quest'ultimo elemento è stato al centro di profonde analisi dopo quanto visto con il Nintendo Direct: Paper Mario Il Portale Millenario Remake potrebbe girare a soli 30 FPS.

Ad annunciare la brutta notizia è stata la redazione di Nintendo World Report, la quale ha evidenziato il profondo stacco prestazionale tra la produzione in arrivo nel 2024 e la controparte su Gamecube a 60 FPS. Sembrerebbe però (sempre stando a quanto comunicato da Nintendo World Report) che vi sia una sezione di Paper Mario Il Portale Millenario Remake a 60 FPS, la quale potrebbe però essere stata velocizzata in post-produzione. I dubbi rimangono e le certezze sono davvero poche, complice la distanza temporale che ci separa dall'arrivo del gioco, ma Paper Mario Il Portale Millenario Remake girerà a 30 o 60 FPS? Non ci resta che attendere l'uscita del titolo per ulteriori conferme.