Paper Mario Il Portale Millenario Remake è stato valutato dall'ESRB: il lancio è vicino?

Il 2024 di Nintendo Switch è edulcorato da tante nuove uscite per la line-up della console ibrida: tra l'arrivo dell'esclusiva Switch Luigi's Mansion 2 che è stata valutata dall'ESRB di recente e di Remake come quello di Paper Mario Il Portale Millenario, le piacevoli attese sono tante. Però, alcune di esse potrebbero essere vicine all'approdo.

Nello specifico, a distanza di circa tre mesi da quando l'RPG per Gamecube Paper Mario Il Portale Millenario è stato annunciato nella sua versione Remake, giungono delle notizie alquanto importanti: il gioco è stato valutato dall'ESRB. Come spesso accade, il rating delle avventure videoludiche ad opera del suddetto ente non è di per sé foriero di novità sui giochi in questione. Quindi, anche in questo caso, sarà necessario attendere ancora un po' prima di conoscere maggiori informazioni sulla data d'uscita del progetto targato Nintendo.

Infatti, le pagine dell'ESRB hanno dichiarato che "Si tratta di un gioco di ruolo d'avventura in cui i giocatori aiutano Mario a salvare la Principessa Peach da un gruppo di alieni", e poco più. "Attraversando mondi stravaganti, i giocatori interagiscono con i personaggi e si impegnano in combattimenti a turni/puzzle contro creature di carta". Malgrado le poche informazioni, potrebbero sopraggiungere molto presto delle novità su Paper Mario Il Portale Millenario Remake; dunque, almeno per ora, non ci resta che attendere l'ingresso del nuovo anno per ricevere maggiori comunicazioni dalla Grande N.