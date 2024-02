Paper Mario Switch attesissimo dai lettori di Famitsu, ma FF7 Rebirth è irraggiungibile

Nella nuova classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu ci sono stati alcuni cambiamenti da non sottovalutare: dopo aver occupato la sesta posizione una settimana prima, il remake di Paper Mario Il Portale Millenario per Nintendo Switch guadagna numerose posizioni, arrivando ad occupare il secondo gradino del podio.

Nonostante la grande risalita, l'opera Nintendo non può nulla contro Final Fantasy VII Rebirth, che si mantiene saldo al primo posto con ben 742 voti dei lettori. Paper Mario Il Portale Millenario è decisamente lontano da questi numeri, fermandosi a "soli" 254 voti. Il terzo posto è invece occupato da Pragmata di Capcom, che si porta a casa 233 preferenze. Di seguito ecco la Top 10 completa:

Final Fantasy VII Rebirth - 742 voti Paper Mario Il Portale Millenario - 254 voti Pragmata - 233 voti Unicorn Overlord - 217 voti Princess Peach Showtime - 191 voti Monster Hunter Wilds - 186 voti Mario vs Donkey Kong - 180 voti Dragon's Dogma II - 175 voti Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 154 voti SaGa Emerald Beyond - 143 voti

Sebbene al momento ancora non ci siano conferme ufficiali, Paper Mario Il Portale Millenario Remake è stato valutato dall'ESRB e non è dunque da escludere che la sua uscita si stia un poco alla volta avvicinando sempre di più.

Per quanto riguarda invece il primo classificato, non perdetevi il nostro provato di Final Fantasy 7 Rebirth in modo così da scoprire ancora più segreti sull'attesissima esclusiva temporale PlayStation 5.