Paper Mario The Origami King: come salvare manualmente la partita

Il nuovo Paper Mario The Origami King, l'ultima esclusiva Nintendo Switch ad aver raggiunto gli scaffali dei negozi, include un sistema di salvataggio automatico che presenta qualche piccolo difetto. Scopriamo insieme come ovviare a questo problema grazie al salvataggio manuale.

In Paper Mario The Origami King il salvataggio automatico avviene infatti solo quando ci si sposta da un'area all'altra del mondo di gioco. Questo sistema potrebbe quindi farvi perdere una serie di progressi compiuti in un'area specifica nel caso in cui doveste dimenticare di spostarvi nuovamente prima di chiudere il gioco. Se non volete perdere un solo Toad di quelli salvati negli ultimi minuti di gioco, vi suggeriamo allora di tenere sempre traccia della posizione dei Blocchi di Salvataggio, ovvero i grossi cubi colorati le cui facce presentano una grossa lettera S di colore bianco: basta saltare sotto uno di questi blocchi per salvare manualmente la partita e chiudere così il gioco con maggiore serenità.

