Paper Mario The Origami King: ecco il lungo filmato di gameplay del Treehouse

Si è da poco concluso il breve Treehouse Live, breve evento annunciato la scorsa notte da Nintendo che ha visto come protagonista assoluto il nuovo Paper Mario: The Origami King, di cui è stato mostrato un lungo filmato di gameplay.

Nei circa 30 minuti mostrati, la Grande N ha dato modo ai giocatori di approfondire elementi del gioco come le fasi dedicate all'esplorazione e quelle legate al combattimento. Nel filmato è infatti stato spiegato nel dettaglio il combat system, che permette di interagire con l'arena per modificare la posizione degli avversari e colpirli contemporaneamente con un solo attacco. Durante gli scontri potremo inoltre utilizzare le monete d'oro accumulate nell'esplorazione delle ampie mappe per chiamare in aiuto i Toad, che potranno tirarci fuori dai guai nei combattimenti più ardui.

Vi ricordiamo che il gioco è in arrivo sugli scaffali di tutti i negozi tra una settimana esatta, ovvero il 17 luglio 2020 in esclusiva su Nintendo Switch. Sulle nostre pagine trovate anche la lunga anteprima di Paper Mario: The Origami King a cura di Francesco Fossetti.

