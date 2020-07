Paper Mario The Origami King: la guida ai migliori accessori

In Paper Mario The Origami King non troverete un sistema di livellamento come nei classici RPG, ma avrete la possibilità di equipaggiare Mario con una serie di oggetti e accessori che ne migliorano le caratteristiche e le abilità.

All’interno del gioco è possibile trovare un totale di 18 accessori, che possono essere acquistati dai vari mercanti sparsi per il mondo di carta in cui si svolge la nuova avventura di Mario. Non è possibile equipaggiarli tutti contemporaneamente, e si dividono in categorie; per ogni categoria, potrete sceglierne uno o due, a seconda della tipologia e della fase di gioco in cui possono essere utilizzati.

Accessori da Battaglia

Questi accessori sono quelli che portano benefici diretti durante le fasi di combattimento; è possibile equipaggiarne un massimo di uno per ogni categoria:

Cuore di Bronzo / Cuore d’Argento / Cuore d’Oro - questi oggetti forniscono un aumento ai punti salute massimi di Mario durante le battaglie

- questi oggetti forniscono un aumento ai punti salute massimi di Mario durante le battaglie Difesa di Bronzo / Difesa d’Argento / Difesa d’Oro - questi oggetti riducono la quantità di danni subiti da Maria dagli attacchi nemici

- questi oggetti riducono la quantità di danni subiti da Maria dagli attacchi nemici Tempo Bonus di Bronzo / Tempo Bonus d’Argento / Tempo Bonus d’Oro - garantisce del tempo extra per prepararsi ad affrontare la battaglia e per risolvere gli enigmi

Accessori di Allarme

Questi accessori possono essere utilizzati durante le fasi di esplorazione open world, e agevolano la scoperta di oggetti e collezionabili nel vasto mondo di Paper Mario; potete utilizzarne solamente uno alla volta.

Allarme Toad - emette un suono quando un Toad si nascoste nelle vostre vicinanze

- emette un suono quando un Toad si nascoste nelle vostre vicinanze Allarme Tesoro - emette un suono quando Mario giunge nei pressi di un baule del tesoro o di un collezionabile

- emette un suono quando Mario giunge nei pressi di un baule del tesoro o di un collezionabile Allarme Blocco Nascosto - emette un suono quando siete vicini ad un blocco nascosto

Accessori Misti

Anche questi accessori si attivano durante le fasi di esplorazione, ma a differenza dei precedenti non appartengono a categorie specifiche e, soprattutto, se ne possono equipaggiare due contemporaneamente. Attenzione: di seguito sono riportati i nomi originali degli accessori, in attesa di trovare le rispettive traduzioni in italiano.

Membership Card - fornisce uno sconto del 20% ai prezzi di armi e oggetti nei negozi

- fornisce uno sconto del 20% ai prezzi di armi e oggetti nei negozi Confetti Vacuum - permette di raccogliere i confetti a distanza

- permette di raccogliere i confetti a distanza Petal Bag - una sacca che trasforma i confetti raccolti in petali di fiori di ciliegio

- una sacca che trasforma i confetti raccolti in petali di fiori di ciliegio Ally Tambourine - aumenta l’attacco dei vostri alleati per un breve periodo di tempo

- aumenta l’attacco dei vostri alleati per un breve periodo di tempo Coin Step Counter - vi regala un premio speciale una volta percorsi diecimila passi

- vi regala un premio speciale una volta percorsi diecimila passi Retro Soundbox - riproduce suoni retrò quando saltate, camminate e usate il martello

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida di Paper Mario The Origami King per i nuovi giocatori, pensata per introdurre i neofiti alle meccaniche del gioco Nintendo.