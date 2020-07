Paper Mario The Origami King: guida a tutte le armi e power up

Nel corso di Paper Mario The Origami King sarà possibile equipaggiare ed utilizzare numerosissime armi differenti, tra Stivali, Martelli, Fiori e molto altro ancora. Analizziamo in questa guida tutte le armi del gioco, le loro caratteristiche e dove è possibile recuperarle.

Stivali

Tutti gli stivali del gioco permettono di saltare sui nemici che si trovano nella stessa colonna davanti a Mario, fino a un massimo di quattro; premendo A nel momento esatto in cui atterrate sul nemico è possibile infliggere danni extra, a seconda della precisione e del tempismo con cui riuscirete a farlo: Buono, Ottimo oppure Eccellente. Il danno inflitto dagli attacchi con gli stivali diminuisce in proporzione alla salute rimanente di Mario.

Stivali Semplici - gli stivali semplici sono i primi che è possibile ottenere, nonché i più deboli in termini di danno inflitto. Si ottengono automaticamente e sono indistruttibili; valgono 0 monete.

- gli stivali semplici sono i primi che è possibile ottenere, nonché i più deboli in termini di danno inflitto. Si ottengono automaticamente e sono indistruttibili; valgono 0 monete. Stivali di Ferro - infliggono danni maggiori rispetto agli stivali semplici, e permettono di calpestare anche i nemici dotati di spine. Possono essere ottenuti per la prima volta a Borgo Toad, e valgono 300 monete.

- infliggono danni maggiori rispetto agli stivali semplici, e permettono di calpestare anche i nemici dotati di spine. Possono essere ottenuti per la prima volta a Borgo Toad, e valgono 300 monete. Stivali Luccicanti - sono leggermente più forti degli stivali di ferro, ma non possono essere usati per colpire gli avversari con spuntoni. Anche questi possono essere trovati a Borgo Toad, e il loro valore è di 500 monete.

- sono leggermente più forti degli stivali di ferro, ma non possono essere usati per colpire gli avversari con spuntoni. Anche questi possono essere trovati a Borgo Toad, e il loro valore è di 500 monete. Stivali Dorati - infliggono più danni di tutti gli stivali precedenti, e permettono di ottenere alcune monete dai nemici sconfitti, ma non possono colpire quelli con le spine.

- infliggono più danni di tutti gli stivali precedenti, e permettono di ottenere alcune monete dai nemici sconfitti, ma non possono colpire quelli con le spine. Stivali di Ferro Luccicanti - una versione più potente degli stivali di ferro, con tutte le loro caratteristiche uniche; hanno lo stesso output di danno degli Stivali Dorati. Si possono trovare a Borgo Toad al prezzo di 600 monete.

- una versione più potente degli stivali di ferro, con tutte le loro caratteristiche uniche; hanno lo stesso output di danno degli Stivali Dorati. Si possono trovare a Borgo Toad al prezzo di 600 monete. Stivali Appariscenti - infliggono più danni degli Stivali di Ferro Lucidi, ma non possono calpestare i nemici con spuntoni. E’ possibile trovarli a Shroom City, al costo di 1000 monete.

- infliggono più danni degli Stivali di Ferro Lucidi, ma non possono calpestare i nemici con spuntoni. E’ possibile trovarli a Shroom City, al costo di 1000 monete. Stivali di Ferro Appariscenti - molto più potenti di tutti gli altri Stivali di Ferro del gioco. Possono essere acquistati a Shroom City e hanno un valore di 1100 monete.

- molto più potenti di tutti gli altri Stivali di Ferro del gioco. Possono essere acquistati a Shroom City e hanno un valore di 1100 monete. Stivali Leggendari - sono (quasi) gli stivali più potenti che è possibile ottenere, ma non possono comunque colpire i nemici con spine. Si possono ottenere a Shangri-Spa e hanno un valore di 2100 monete.

- sono (quasi) gli stivali più potenti che è possibile ottenere, ma non possono comunque colpire i nemici con spine. Si possono ottenere a Shangri-Spa e hanno un valore di 2100 monete. Stivali di Ferro Leggendari - gli stivali definitivi. Al pari degli altri stivali di ferro, possono essere utilizzati per calpestare i nemici con spuntoni, e sono gli stivali che infliggono il maggior numero di danni di tutto il gioco.

Martelli

I martelli possono essere utilizzati per colpire un massimo di quattro nemici in un’area di 2x2 caselle sulla griglia di combattimento. Come per gli stivali, la tempistica con cui colpirete i nemici potrebbe garantirvi un piccolo bonus ai danni, e i danni inflitti scalano in base alla salute di Mario.

Martello Semplice - il martello standard di Mario, utile contro i nemici più deboli e poco più. Si ottiene automaticamente ed è indistruttibile; vale 0 monete.

- il martello standard di Mario, utile contro i nemici più deboli e poco più. Si ottiene automaticamente ed è indistruttibile; vale 0 monete. Martello da Lancio - questo martello, a differenza di tutti gli altri, può essere lanciato, e per questo motivo è l’unico martello che colpisce in una singola colonna piuttosto che in un’area di 2 caselle per 2, e può essere usato per colpire i nemici volanti. Può essere acquistato a Borgo Toad per 380 monete.

- questo martello, a differenza di tutti gli altri, può essere lanciato, e per questo motivo è l’unico martello che colpisce in una singola colonna piuttosto che in un’area di 2 caselle per 2, e può essere usato per colpire i nemici volanti. Può essere acquistato a Borgo Toad per 380 monete. Martello Luccicante - una versione più potente del Martello Semplice, che attacca ad area e non può essere usato per colpire i nemici volanti. Si può acquistare a Borgo Toad al prezzo di 720 monete.

- una versione più potente del Martello Semplice, che attacca ad area e non può essere usato per colpire i nemici volanti. Si può acquistare a Borgo Toad al prezzo di 720 monete. Martello Dorato - questo martello che colpisce ad area permette di ottenere alcune monete extra dai nemici sconfitti.

- questo martello che colpisce ad area permette di ottenere alcune monete extra dai nemici sconfitti. Martello di Ghiaccio - un martello che infligge danni di ghiaccio ogni volta che colpisce dei nemici. Ottenibile agli Shogun Studios per un totale di 640 monete.

- un martello che infligge danni di ghiaccio ogni volta che colpisce dei nemici. Ottenibile agli Shogun Studios per un totale di 640 monete. Martello di Fuoco - infligge danni fuoco in un’area di 2x2 caselle quando colpisce i nemici. Esattamente come il Martello di Ghiaccio, anche questo si può trovare agli Shogun Studios al prezzo di 640 monete.

- infligge danni fuoco in un’area di 2x2 caselle quando colpisce i nemici. Esattamente come il Martello di Ghiaccio, anche questo si può trovare agli Shogun Studios al prezzo di 640 monete. Martello Appariscente - il più potente dei martelli visti fino a qui, ma anche in questo caso non può essere utilizzato per colpire nemici volanti. Si trova a Shroom City e vale 1420 monete.

- il più potente dei martelli visti fino a qui, ma anche in questo caso non può essere utilizzato per colpire nemici volanti. Si trova a Shroom City e vale 1420 monete. Martello Leggendario - il martello ad area più potente del gioco: infligge danni enormi, e può essere ottenuto a Shangri-Spa per 2200 monete d’oro.

- il martello ad area più potente del gioco: infligge danni enormi, e può essere ottenuto a Shangri-Spa per 2200 monete d’oro. Martello da Lancio Luccicante - un secondo martello che può essere lanciato e colpisce in linea retta, rendendo vulnerabili ai suoi colpi anche gli avversari volanti. Si può ottenere per 1380 monete a Bordo Toad.

Oggetti

Gli oggetti sono armi speciali che possono essere utilizzate una volta sola in ogni battaglia, ciascuna con abilità e caratteristiche di attacco differenti.

Fiore di Fuoco - se usato, lancia una palla di fuoco che colpisce i nemici in linea retta all’interno di una singola colonna della griglia di battaglia, infliggendo molti danni che non scalano in base alla salute di Mario ma possono essere aumentati leggermente con un tempismo Eccellente durante il quick-time-event. Non può essere usato per colpire i nemici volanti. Si trova agli Shogun Studios per 240 monete.

- se usato, lancia una palla di fuoco che colpisce i nemici in linea retta all’interno di una singola colonna della griglia di battaglia, infliggendo molti danni che non scalano in base alla salute di Mario ma possono essere aumentati leggermente con un tempismo Eccellente durante il quick-time-event. Non può essere usato per colpire i nemici volanti. Si trova agli Shogun Studios per 240 monete. Fiore di Fuoco Luccicante - una versione più potente del Fiore di Fuoco, ottenibile a Borgo Toad per 720 monete.

- una versione più potente del Fiore di Fuoco, ottenibile a Borgo Toad per 720 monete. Fiore di Ghiaccio e Fiore di Ghiaccio Luccicante - funzionano e costano esattamente come le versione di fuoco, e infliggono la stessa quantità di danni, con la differenza che scagliano una palla di ghiaccio invece che di fuoco.

- funzionano e costano esattamente come le versione di fuoco, e infliggono la stessa quantità di danni, con la differenza che scagliano una palla di ghiaccio invece che di fuoco. Coda - la coda di Mario infligge danni tramite un attacco a frusta che colpisce in un’area di 2 caselle per 2; i danni non diminuiscono con la salute di Mario, e ottengono un bonus con un tempismo Eccellente. Si trova agli Shogun Studios per 240 monete d’oro.

- la coda di Mario infligge danni tramite un attacco a frusta che colpisce in un’area di 2 caselle per 2; i danni non diminuiscono con la salute di Mario, e ottengono un bonus con un tempismo Eccellente. Si trova agli Shogun Studios per 240 monete d’oro. Coda Luccicante - una versione più potente della Coda, ottenibile per 720 monete a Borgo Toad.

- una versione più potente della Coda, ottenibile per 720 monete a Borgo Toad. Blocco Pow - questo oggetto causa un terremoto nell’arena di battaglia, infliggendo danni a tutti i nemici non volanti presenti su di essa. Si può acquistare a Borgo Toad per 160 monete.

- questo oggetto causa un terremoto nell’arena di battaglia, infliggendo danni a tutti i nemici non volanti presenti su di essa. Si può acquistare a Borgo Toad per 160 monete. Funghi - i tre tipi di funghi possono essere acquistati ed utilizzati per ripristinare una porzione più o meno grande della salute di Mario.

