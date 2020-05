Paper Mario The Origami King è solo l'inizio: in arrivo anche Pikmin 3 su Switch?

Dopo aver svelato la scaletta degli eventi della Summer Game Fest tra PS5, Xbox Series X e Switch, Jeff Grubb di VentureBeat si dice certo del fatto che Nintendo stia lavorando a Pikmin 3 Deluxe per la console ibrida della casa di Kyoto.

Nel riportare la notizia dell'annuncio di Paper Mario The Origami King, l'autore della redazione di VentureBeat si ricollega agli ultimi rumor e farne da grancassa mediatica e spiegare che "Nintendo ha ovviamente altri giochi in lavorazione. Intelligent Systems ha supervisionato la produzione di Fire Ember Three Houses di Tecmo Koei perchè ci stava lavorando (riferendosi al nuovo Paper Mario, ndr). Presti anche altre software house di Nintendo avranno altri videogiochi pronti per essere lanciati".

A detta di Jeff Grubb, tra i tanti titoli che stanno per essere presentati da Nintendo ci saranno anche i remake Switch di Super Mario 64 e Sunshine, due progetti citati a più riprese da diversi insider nel corso degli ultimi mesi. Per il giornalista di VentureBeat, nella rosa di videogiochi attualmente in sviluppo da parte delle software house interne a Nintendo ci sarebbe anche la Remaster di Pikmin 3 Deluxe.

Se confermate, le indiscrezioni di Grubb suggerirebbero la volontà della casa di Kyoto di riportare in auge questa storica serie RTS per ampliarne la platea di appassionati in previsione del futuro avvento su Switch di Pikmin 4. E voi, sareste contenti di assistere al ritorno di Pikmin 3 con una versione aggiornata sia dal punto di vista della grafica che dei contenuti? Fatecelo sapere con un commento.