Paper Mario The Origami King: Nintendo svela in video la nuova avventura per Switch

Le alte sfere di Nintendo sorprendono l'utenza di Switch annunciando Paper Mario The Origami King, il nuovo capitolo della frizzante avventura spin-off di Super Mario che approderà a luglio sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Il titolo promette di offrirci una spassosa esperienza ricca di enigmi da risolvere, di combattimenti strategici in cui cimentarci e di curiose ambientazioni da esplorare. Come possiamo intuire osservando il video di annuncio di Paper Mario The Origami King, il motivo che spingerà Mario ad affrontare una delle sue sfide più impegnative sarà rappresentato dal piano ordito da Re Olly per piegare il mondo al suo volere dopo essersi autoproclamato sovrano indiscusso del Regno degli Origami.

Dal punto di vista delle dinamiche di gioco, la minaccia rappresentata da Re Olly costringerà l'idraulico baffuto della Grande N ad abbracciare delle strategie inedite e ad apprendere delle abilità originali come quella delle "Arti magni" che gli consentirà di interagire con l'ambiente. Con The Origami King farà il suo debutto anche un nuovo sistema di combattimento a turni basato su una piattaforma ad anello in cui gli utenti dovranno trovare il modo di allineare i nemici per massimizzarne il danno. Non mancheranno poi tutti quei misteri e quei minigiochi originali che contraddistinguono da sempre questa serie.

L'uscita di Paper Mario The Origami King è prevista per il 17 luglio 2020 in esclusiva su Nintendo Switch e, naturalmente, Nintendo Switch Lite.