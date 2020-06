Paper Mario The Origami King è già in offerta su Amazon, ecco il prezzo scontato

Paper Mario The Origami King per Nintendo Switch uscirà a luglio ma su Amazon è possibile approfittare del preordine a prezzo scontato. Il gioco è ora in vendita a 49,99 euro anzichè 59.99 euro, offerta valida solo per un periodo limitato.

"Una nuova avventura ambientata in un Regno dei Funghi tutto di carta. Il malvagio Re Olly ha trasformato la Principessa Peach in un origami, ha sradicato il suo castello dalle fondamenta e l’ha sigillato con dei nastri magici.Unisciti a Mario e alla sua nuova compagna Olivia, in un viaggio che ti condurrà in scenari di ogni tipo, da deserti incandescenti a mari impetuosi. Recluta nuovi stravaganti alleati, sfrutta i poteri di Olivia e usa gli Arti Magni e altre trasformazioni cartacee per farti strada tra i temibili origami. Esplora, risolvi ingegnosi enigmi cartacei e prendi parte a battaglie tattiche che metteranno alla prova le tue abilità nei rompicapi."

Il nuovo Paper Mario sarà disponibile dal 17 luglio 2020 in esclusiva su Nintendo Switch, effettuando il preordine su Amazon.it a 49.99 euro avrete la certezza di ricevere The Origami King in tempo per il lancio, non sono previsti invece bonus preorder o contenuti extra di altro tipo. Lo sconto di dieci euro sul prezzo di listino è comunque molto invitante, non trovate?