Paper Mario The Origami King in offerta a prezzo scontato da GameStop

Nuova offerta targata GameStopZing Italia su un gioco appena annunciato: parliamo di Paper Mario The Origami King, ora disponibile per il preordine online e nei negozi della catena ad un prezzo ridotto, solamente per un periodo limitato.

Paper Mario The Origami King per Nintendo Switch è in preordine al prezzo di 49.99 euro sul sito di GameStop anzichè 60.98 euro, con possibilità di ritiro in negozio o consegna al proprio domicilio.

"Pronti a partire per un’avventura tutta all’insegna del divertimento? Allora non potete perdervi questo invito speciale per un coloratissimo mondo di carta! Unitevi alla Principessa Peach, Mario e Luigi per il festival degli origami del regno in Paper Mario The Origami King, un’esclusiva per Nintendo Switch in arrivo il 17 luglio. Paper Mario The Origami King introduce un nuovo sistema di combattimento basato su una piattaforma ad anello in cui i giocatori devono trovare un modo per allineare i nemici, massimizzando i danni, in dinamiche battaglie a turni. Per trionfare sarà necessario sfoderare tutta la propria abilità nei rompicapi."

Paper Mario The Origami King sarà disponibile dal 17 luglio in esclusiva su Nintendo Switch, l'offerta legata al preordine è valida solamente per un periodo di tempo limitato, se siete interessati dunque affrettatevi prima che sia troppo tardi.