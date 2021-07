Paper Mario The Origami King è in offerta a soli 37 euro

Paper Mario: The Origami King è un videogioco di ruolo sviluppato da Intelligent Systems e pubblicato nel 2020 da Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch. Nel gioco vestiremo i panni di Mario intento a salvare la principessa Peach trasformata da Re Olly, che minaccia di trasformare in origami ogni cosa che incontra nel suo cammino.

Il gioco quest'oggi è acquistabile su Amazon ad un prezzo molto interessante, il titolo è infatti in offerta a soli 37 euro, il prezzo più basso di sempre, con lo sconto del 39% dal prezzo di listino di 59,99 euro. L'edizione proposta in offerta è con copertina il spagnolo ma non preoccupatevi, il gioco sarà completamente in italiano, esattamente come l'edizione con copertina in italiano, venduta però ad un prezzo nettamente superiore.

Su Amazon recentemente sono stati aggiunti i preordini di titoli di rilievo presentati da Nintendo, come per esempio Shin Megami Tensei 5 a 59,99 euro con uscita il 12 novembre, WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.