Paper Mario The Origami King sarà open-world: abbandonata la struttura a capitoli

Tra le nuove uscite Nintendo Switch di luglio 2020 spicca sicuramente Paper Mario: The Origami King, nuovo capitolo dell'amata serie RPG dedicata all'idraulico italiano.

Le (dis)avventure nel Regno dei Funghi non sembrano infatti avere fine, con una nuova minaccia all'orizzonte pronta a turbare l'equilibrio dell'altrimenti pacifico reame. Questa volta, a irrompere nelle vite dei personaggi Nintendo sarà Re Olly, che non esiterà a trasformare la Principessa Peach e molti altri amici di Mario in artistici origami. Ancora una volta, toccherà dunque all'icona Nintendo partire per salvare i suoi compagni.

Rispetto al passato della serie, tuttavia, i giocatori si troveranno di fronte un importante cambiamento. nel corso di un'intervista, il Director Masahiko Magaya ha infatti confermato che Paper Mario: The Origami King non avrà una struttura a episodi come da tradizione della serie: al contrario, il giocatore si ritroverà immerso in un vero e proprio open-world. "Uno degli elementi principali che rendono speciale il mondo in cui questa avventura ha luogo è il fatto che vi sono enormi mappe da esplorare a ogni angolo. - afferma Magaya - Poiché il gioco è strutturato in questo modo, durante la fase creativa ci siamo assicurati che vi sia sempre qualcosa nel campo visivo del giocatore che catturi la sua attenzione".



Come confermato dall'ultimo trailer di Paper Mario: The Origami King, l'esclusiva Nintendo Switch uscirà il prossimo 17 luglio.