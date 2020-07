Paper Mario The Origami King: Recensione della bellissima esclusiva Switch!

La serie Paper Mario torna con un capitolo brillante e divertente! Scopriamo insieme i pregi e i difetti di Paper Mario The The Origami King, la nuova esclusiva della casa di Kyoto che sarà disponibile dal 17 luglio su Nintendo Switch.

Partendo dalle solidissime fondamenta offerte da Il Portale Millenario, la nuova epopea di carta dell'idraulico baffuto della Grande N vanta una scrittura eccellente e regala un'esperienza spassosa tra enigmi da risolvere, combattimenti strategici in cui cimentarsi e scenari a mondo aperto da poter esplorare in piena libertà.

Pur senza raggiungere le vette qualitative del suo predecessore più illustre, The Origami King riesce comunque a fornire agli appassionati del genere tutti gli strumenti necessari per divertirsi attraverso una campagna principale della durata approssimativa di trenta ore. All'interno dell'offerta ludica di questo progetto troviamo anche un piacevole backtracking che corre sottotraccia lungo tutta l'avventura, contribuendo a immergere gli utenti in una dimensione ricca di puzzle ambientali, oggetti collezionabili e sfide dal sapore strategico e ruolistico.

Per un ulteriore approfondimento sull'ultima esclusiva Nintendo in arrivo su Switch il 17 luglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Paper Mario The Origami King con tutti i giudizi e le analisi esaustive di Francesco Fossetti.