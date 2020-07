Paper Mario The Origami King e SAO Alicization Lycoris tra le nuove recensioni di Famitsu

Il nuovo numero di Famitsu in arrivo giovedì 9 luglio nelle edicole giapponesi contiene le recensioni di titoli molto attesi anche in Occidente come Paper Mario The Origami King e Sword Art Online Alicization Lycoris.

Entrambi i progetti sono stati ben accolti dai redattori della testata, in particolare Paper Mario The Origami King è stato premiato con un voto di 36/40 (9/9/9/9) mentre il nuovo gioco di SAO ottiene un voto di 32/40 (8/8/8/8). Tre le altre recensioni, anche Blair Witch, Indivisible e Rigid Force Deluxe.

Recensioni Famitsu 1648

Blair Witch (PS4, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

Indivisible (PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Paper Mario The Origami King (Switch) – 9/9/9/9 [36/40]

Pushy and Pully in Blockland (PS4, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Rigid Force Redux (Switch) – 7/7/7/8 [29/40]

Sword Art Online Alicization Lycoris (PS4, Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]

Paper Mario The Origami King arriverà in Europa il 17 luglio in esclusiva su Nintendo Switch mentre Sword Art Online Alicization Lycoris è in uscita il 10 luglio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.