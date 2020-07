Paper Mario The Origami King: scopriamo insieme i mondi di gioco

Siete curiosi di scoprire quali sono le ambientazioni del nuovo Paper Mario: The Origami King? Allora non potete perdervi il nostro nuovo video dedicato all'esclusiva Nintendo Switch e nel quale mostriamo quali sono i luoghi più interessanti che fanno da sfondo all'avventura dell'idraulico baffuto nella sua versione cartacea.

L'ultimo gioco dedicato al celebre personaggio dell'azienda di Kyoto porta infatti i giocatori in numerosi luoghi diversi che spaziano dalle foreste verdeggianti delle prime fasi di gioco a dei templi che ricordano i Sacrari, ovvero le aree dedicate ai puzzle presenti in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Se volete fare insieme a noi un viaggio per l'intera mappa del gioco e scoprire quali sono i luoghi più interessanti e che magari vi sono sfuggiti nel corso delle vostre esplorazioni, allora dovreste dare un'occhiata al filmato appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida introduttiva a Paper Mario: The Origami King. Se invece state riscontrando qualche difficoltà con il combat system, vi invitiamo a leggere la guida dedicata al sistema di combattimento di Paper Mario: The Origami King.