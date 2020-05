Paper Mario The Origami King: scovata nel trailer una citazione a Final Fantasy 7

A pochi giorni dal reveal ufficiale di Paper Mario The Origami King, qualche utente ha segnalato su Reddit la presenza all'interno del trailer d'annuncio del gioco di una simpatica citazione a Final Fantasy 7.

Qualcuno si è infatti accorto che la scena che vede Paper Mario con Bob-omb all'interno del treno ha svariate similitudini con quella che ha come protagonisti Cloud e Barrett nella versione originale del titolo Square Enix, pubblicata nel lontano 1997. Nella scena in questione in due personaggi si recavano al luna park per assistere ad uno spettacolo di fuochi d'artificio su una giostra e, in attesa di salire in alto per assistere ai fuochi, si guardavano annoiati con le braccia incrociate proprio come fanno Mario e la buffa bomba nel video. Se siete curiosi di vedere la scena in Final Fantasy 7, potete andare al minuto 1:40 del filmato che trovate allegato alla notizia e notare voi stessi la somiglianza con il trailer di Paper Mario The Origami King.

Vi ricordiamo che il nuovissimo gioco dedicato alla serie spin-off di Super Mario arriverà in tutti i negozi il prossimo 17 luglio 2020, in esclusiva su tutti i modelli di Nintendo Switch.