Paper Mario The Origami King: tanti nuovi dettagli nel nuovo trailer in italiano

Nintendo ha appena pubblicato un nuovo trailer dedicato a Paper Mario: The Origami King, il quale svela numerose informazioni aggiuntive sull'esclusiva Switch in arrivo nel corso dell'estate.

Il video, della durata di 5 minuti circa e interamente doppiato in italiano, ci fornisce nuovi dettagli sulla storia e sulle ambientazioni che l'idraulico baffuto andrà ad esplorare nel corso dell'avventura. Pare infatti che il Re degli Origami abbia occupato di prepotenza il castello di Peach e il nostro eroe dovrà esplorare diverse aree della mappa (tra le quali figurano anche una bizzarra villa infestata dai ninja e un'oasi nel deserto) per fare in modo che il cattivone perda il controllo del castello. Nel corso del trailer ci vengono anche fornite informazioni più dettagliate sul funzionamento del combat system, sulle fasi esplorative e su alcuni dei mini-giochi che potremo attivare tra una missione e l'altra.

Prima di lasciarvi al trailer e alle nuove immagini, vi ricordiamo Paper Mario: The Origami King arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 17 luglio 2020, in esclusiva su Nintendo Switch.

Sapevate che uno dei primi filmati di Paper Mario: The Origami King contiene un riferimento a Final Fantasy VII?