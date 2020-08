Paper Mario The Origami King vs le Boss Fight: i fantastici scontri del gioco Nintendo Switch!

Ormai disponibile da alcune settimane in esclusiva su Nintendo Switch, Paper Mario: The Origami King è il nuovo capitolo della celebre serie RPG ambientata nel Regno dei Funghi.

Tra gli scontri più appassionanti e ben congegnati del titolo dedicato a Mario e ai suoi fedeli compagni di decennali avventura videoludiche, le Boss Fight meritano di essere analizzate nel dettaglio, sia per le dinamiche che le caratterizzano sia per gli avversari proposti. Per presentarvi tutte le informazioni legate ai confronti più impegnativi che mettono alla prova il giocatore nei mondi di carta di Paper Mario: The Origami King, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato.

Ovviamente, per la natura della tematica trattata, il filmato è portatore di notevoli spoiler sul gioco Nintendo Switch: se ancora non avete mosso i vostri passi in questo universo digitale popolato di origami, prestate dunque attenzione! Come di consueto, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: qualsiasi sia la vostra soluzione prediletta, vi auguriamo una buona visione!



Esordito sul mercato lo scorso 17 luglio, l'esclusiva Nintendo Switch è stata analizzata con dovizia di particolari dal nostro Francesco Fossetti, all'interno della sua Recensione di Paper Mario: The Origami King.