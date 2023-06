Paperino non è più il mago più potente del 'multiverso' di Final Fantasy

Le serie di Final Fantasy e Kingdom Hearts sono strettamente imparentate, dal momento che la seconda ha ereditato dalla prima, il sistema di magie, una moltitudine di personaggi e altro ancora. Ciò che accade in Final Fantasy 16 mette dunque sotto una nuova prospettiva ciò che Kingdom Hearts 3 aveva ormai dato per assodato.

La premessa vi incuriosisce? Sarebbe strano il contrario, tuttavia ci teniamo ad avvisarvi che di seguito ci sono alcuni spoiler belli grossi su entrambi i giochi, di conseguenza ponderate bene se proseguire o meno nella lettura. Videogiocatore avvisato, mezzo salvato.

Ora torniamo a noi. Nel più recente capitolo di Final Fantasy, giunto lo scorso 22 giugno in esclusiva su PlayStation 5, sono presenti gli Eikon, delle creature enormi e potenti che rappresentano quelli che un tempo venivano chiamate Invocazioni. Tra gli Eikon spicca Bahamut, che ha riconquistato il titolo di mago più potente del 'multiverso' (concedeteci questo termine per inglobare le due serie imparentate tra loro) di Final Fantasy, che gli era stato strappato da Paperino in Kingdom Hearts 3.

Un tempo Bahamut veniva considerato il mago più forte della saga, finché Paperino non ha provato di saper fare meglio in Kingdom Hearts 3. In uno dei momenti più significativi del gioco, il papero si dimostra in grado di scagliare Zettaflare, l'evoluzione più avanzata di Megaflare e delle varianti Gigaflare e Teraflare. Purtroppo per lui, l'incantesimo (pur riuscendo ad annientare il cattivone di turno) lo priva completamente delle forze lasciandolo incosciente. Dopotutto, neppure Bahamut sapeva maneggiarlo fino a quel momento (l'Invocazione era ferma al Megaflare) e la scena mette efficacemente in risalto la portata dell'impresa di Paperino

Final Fantasy 16 ha tuttavia ristabilito le gerarchie, dal momento che in uno dei momenti più spettacolari di Final Fantasy 16 Bahamut sprigiona l'incantesimo Zettaflare, con un impeto di energia che neppure Paperino era stato in grado di generare.

Chissà se un giorno avremo modo di assistere ad un incantesimo ancor più potente di Zettaflare...