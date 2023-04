Paperman Adventure Delivered: pacchi postali alla riscossa nel platform per PC e console!

Di ritorno dalla dimensione fantasy del GDR italiano Alaloth Champions of the Four Kingdoms, Mindscape sorprende gli appassionati di platform 3D annunciando ufficialmente Paperman Adventure Delivered, una frizzante avventura con protagonisti dei pacchi postali animati!

Il plot narrativo steso dal team di Secret Item Games per dare forma a questa simpatica esperienza platform verte attorno alle gesta compiute dai super-postini di Paperman: l'ufficio postale locale è riuscito a effettuare un milione di consegne e, per festeggiare questo incredibile traguardo, invierà delle lettere d'oro ai suoi clienti più fedeli.

Lo scopo dell'avventura sarà perciò quella di impersonare i quattro portalettere incaricati di consegnare queste missive speciali ai clienti dell'ufficio postale di Paperman: ciascun eroe possiede abilità speciali e potenziamenti da evolvere, come la possibilità di lanciare lettere-proiettile, la capacità di teletrasportarsi per brevi distanze, per tacere della super-velocità di Express e della planata di Scrolly.

Ogni mondo colorato di Paperman offre sfide uniche e tante aree segrete da raggiungere per raccogliere le lettere e i pacchi dorati. La commercializzazione di Paperman Adventure Delivered è prevista nel mese di settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.