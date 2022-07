Papers, Please arriva anche su mobile: Lucas Pope annuncia la data di uscita

A breve distanza dall'inizio della tragica guerra in Ucraina, il team guidato da Lucas Pope aveva pubblicato un inaspettato aggiornamento per il suo Papers, Please.

L'update, in particolare, aggiungeva il supporto alla lingua ucraina all'interno del gioco, oltre che alcuni ulteriori contenuti narrativi. Ora, a distanza di alcuni mesi, l'autore videoludico ha deciso di condividere un ulteriore annuncio relativo a Papers, Please.

Con il cinguetti che trovate in calce a questa news, Lucas Pope ha infatti confermato che l'apprezzato Indie diverrà presto il protagonista di un porting mobile. Papers, Please si appresta dunque a trovare spazio anche su dispositivi Android e iOS, con un supporto ai controlli touch e i medesimi contenuti dell'edizione PC. In aggiunta, Lucas Pope ha già annunciato quella che sarà la data di lancio di Papers, Please su dispositivi mobile. Gli utenti iOS e Android potranno infatti esplorare l'universo del gioco su smartphone e tablet a partire dal prossimo venerdì 5 agosto 2022.



Con il titolo, i giocatori possono scoprire i retroscena che si celano dietro tematiche di grande rilievo e attualità, come immigrazione e conflitti. Per maggiori dettagli sulla produzione dell'autore di Return of the Obra Dinn, sulle nostre pagine trovate l'originale recensione di Papers, Please, redatta in occasione del lancio del titolo, datato 2013.