Paradise Lost annunciato per PS5, Xbox Series X,PC: la II Guerra Mondiale non è mai finita

Dopo gli annunci di GodFall e di Senua's Saga: Hellblade II, un nuovo titolo si va ad aggiungere alla line-up di giochi interamente dedicati alla prossima generazione di console.

Il team di PolyAmorous ha infatti annunciato Paradise Lost, produzione che punta a vedere la luce sulle future ammiraglie Sony e Microsoft e su PC. Il reveal è avvenuto con la pubblicazione di un suggestivo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. L'ambientazione scelta dalla software house è quella distopica, che vede protagonista un passato in cui la Seconda Guerra Mondiale non ha mai avuto fine.

La voce narrante fuori campo, proveniente ragionevolmente da una comunicazione radio, annuncia infatti lo sviluppo catastrofico del conflitto in Europa. Dopo oltre vent'anni di occupazione nazista, la Polonia è stata vittima di un attacco nucleare da parte dello stesso Terzo Reich. Il Vecchio Continente si è trasformato in un colossale e radioattivo cimitero a cielo aperto, del quale è ormai ignoto il destino. La voce fuori campo invita gli ascoltatori a non lasciar comunque morire la speranza, per il bene dell'intero genere umano.



Paradise Lost è destinato ad approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Manca ad ora una data di pubblicazione precisa, ma la finestra di lancio individuata dal team si colloca nel terzo trimestre del 2020.