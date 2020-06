Paradise Lost in azione: primo gameplay per la distopia PC, PS5 e Xbox Series X

Dopo l'annuncio di Paradise Lost nel maggio di quest'anno, il team di PolyAmorous torna a presentare al pubblico la distopia destinata a farsi largo su next gen.

In occasione dei Future Game Show, l'universo alternativo che ha visto il regime nazista mantenere l'occupazione della Polonia per oltre vent'anni è infatti tornato a mostrarsi al pubblico. In una Seconda Guerra Mondiale che non ha mai avuto fine, il Terzo Reich ha colpito l'Europa con ordigni atomici, trasformando il Vecchio Continente in una landa di morte, distruzione e desolazione.

In questo cimitero a cielo aperto, il giocatore vestirà i panni di un dodicenne, destinato ad imbattersi in un bunker costruito dal regime nazista. Esplorando le profondità sotterranee, il protagonista compirà scelte che ne plasmeranno il viaggio, in un percorso che lo porterà a scoprire il destino di coloro che hanno abitato il bunker. In apertura a questa news, potete dare un primo sguardo al gameplay di Paradise Lost.



Il gioco, ancora privo di una data di uscita, è atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.