Paradise Lost, il bunker nazista aprirà presto le porte: gameplay annuncia data di lancio

Dopo essere stato annunciato nel corso della primavera dello scorso anno, Paradise Lost si appresta infine a raggiungere il mercato videoludico con il suo vasto carico di misteri e fantapolitica.

Il team di sviluppo polacco PolyAmorous Games e il publisher ALLiN! Games hanno infatti comunicato ufficialmente la data di lancio dell'intrigante produzione di stampo narrativo. Il bunker nazista sepolto sotto un olocausto nucleare scatenato nel cuore dell'Europa dal regime di Hitler aprirà i propri battenti il prossimo 24 marzo 2021. Le piattaforme supportate saranno PC (via Steam e via GOG.com) e console. Queste ultime, diversamente da quanto ipotizzato inizialmente, non saranno PS5 e Xbox Series X, ma PS4 e Xbox One, con il titolo ovviamente giocabile anche sugli hardware di nuova generazione grazie alle funzioni di retrocompatibilità.



Dopo aver presentato di recente un Cinematic Trailer di Paradise Lost, PolyAmorous Games ha accompagnato il reveal della data di lancio con la pubblicazione di un ricco video gameplay. Con una durata di circa 13 minuti e il commento degli sviluppatori, il filmato introduce alcune delle dinamiche principali che caratterizzeranno l'avventura narrativa in terza persona: potete visionarlo direttamente in calce a questa news. In attesa del 24 marzo, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Paradise Lost, con tutti i dettagli su questa intrigante produzione.