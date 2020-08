Paradise Lost per PC, PS5 e Xbox Series X: infuria la battaglia nel Cinematic Trailer

Durante la Gamescom 2020, gli autori di PolyAmorous hanno pubblicato un inquietante Cinematic Trailer di Paradise Lost che contribuisce a tratteggiare i contorni della dimensione distopica della loro avventura nextgen per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

L'istantanea della feroce sparatoria tra i nazisti e i membri della resistenza che caratteriza questo filmato rappresenta i temi del canovaccio narrativo steso dalla software house polacca per plasmare il tetro futuro di Paradise Lost.

Servendosi dello stratagemma letterario dell'ucronia, il team di PolyAmorous ha infatti ipotizzato uno stallo permanente nella Seconda Guerra Mondiale che porterà i nazisti a lanciare un attacco nucleare per porre fine al conflitto. Scampato all'attacco rifugiandosi nei bunker allestiti in Polonia, il nostro alter-ego dovrà avventurarsi nelle lande radioattive della sua terra natale per scoprire quale destino è spettato ai suoi cari.

Il mondo di Paradise Lost rifletterà perciò questo perenne stato di tensione attraverso delle ambientazioni distopiche che mescoleranno il folklore e i miti slavi all'insolita tecnologia post-nucleare dei nazisti e dei sopravvissuti all'apocalisse atomica. Stando agli sviluppatori, le decisioni che prenderemo nel corso della storia produrranno degli effetti nel tessuto della trama e nelle dinamiche di gameplay, influenzando ciò che vedremo lungo il viaggio. L'uscita di Paradise Lost è prevista nei prossimi mesi su PC, con lancio atteso nel 2021 anche su PS5 e Xbox Series X.