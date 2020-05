Paradise Lost, primi dettagli: le scelte avranno un impatto su personaggi e stile grafico

A sorpresa, il team polacco di PolyAmorous ha pubblicato il primo trailer di Paradise Lost, titolo destino a vedere la luce su PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

In seguito al reveal, emergono i primi dettagli sul progetto ambientato in un contesto distopico, in cui il protrarsi delle II Guerra Mondiale per oltre vent'anni ha portato il regime di Hitler a bombardare la Polonia con ordigni nucleari. Il gioco, affermano gli sviluppatori, sarà un viaggio attraverso le cinque fasi dell'elaborazione del lutto, ovvero negazione, rabbia, negoziazione, sofferenza e accettazione, con un approccio che troverà traduzione nei dialoghi proposti, ma anche nell'ambiente e nelle interazioni presenti in Paradise Lost.

Nel corso del titolo, il giocatore potrà compiere diverse scelte, che andranno ad avere gradualmente un impatto sui personaggi, "ma anche sullo stile visivo, ambiente ed effetti sonori del gioco". Le atmosfere proposte da PolyAmorous in Paradise Lost puntano a creare una peculiare commistione tra religioni tradizionali della cultura slava, letteratura britannica e un universo tecnologico orientale definitito "retrofuturistico". Sviluppato con Unreal Engine 4, il gioco è stato concepito con in mente PC e prossima generazione di console e punta ad un elevato livello di fedeltà visiva.



Paradise Lost è al momento privo di data di uscita, ma sarà pubblicato nel terzo trimestre del 2020.