Paradise Lost: tutto ciò che sappiamo sulla distopia per PS5, Xbox Series X e PC

Nella giornata di ieri, completamente a sorpresa, è stato annunciato un nuovo gioco indirizzato in maniera specifica alle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X, oltre che al PC.

Stiamo parlando di Paradise Lost, interessante progetto attualmente in lavorazione presso gli studi di PolyAmorous. L'avventura è ambientata in un contesto distopico, in cui il protrarsi della Seconda Guerra Mondiale ha portato Hitler e il suo regima nazista a bombardare la Polonia. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, Paradise Lost metterà in scena un viaggio attraverso le cinque fasi di elaborazione del lutto, ovvero negazione, rabbia, negoziazione, sofferenza e accettazione. Di grande impatto nell'economia del gioco si riveleranno le scelte compiute dai giocatori in un contesto narrativo a cavallo tra influenze slave, britanniche e retrofuturistiche.

Il progetto ci è parso fin da subito molto interessante, e abbiamo ben pensato di dedicargli un Video Speciale nel quale raccogliamo tutte le informazioni attualmente a nostra disposizione. Prima di lasciarvi alla sua visione - è allegato in cima a questa notizia - segnaliamo che Paradise Lost è al momento privo di uscita, è dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno.