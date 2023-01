Il paradiso di Tchia si mostra su PS5: scenari evocativi in 11 minuti di gameplay

Un poco alla volta Tchia si avvicina al suo debutto su PC e console PlayStation, prevista per la primavera del 2023. E con ancora pochi mesi che ci separano dal debutto sul mercatio, arrivano sempre più dettagli per l'avventura di Awaceb in stile Zelda Wind Waker ispirata ai paradisiaci scenari della Nuova Caledonia.

Dalle pagine del PlayStation Blog sono ad esempio arrivati nuovi dettagli sul gameplay di Tchia, che promette di rivelarsi un'avventura ricca di sorprese incastrata in una cornice scenica mozzafiato. E adesso, grazie a Game Informer, abbiamo modo di vedere in movimento gli evocativi scenari del gioco, attraverso un video-gameplay di 11 minuti tratto dalla versione PlayStation 5.

La protagonista potrà muoversi liberamente lungo uno scenario open world completamente immerso nella natura, con musiche di sottofondo soavi e rilassanti ad accompagnare i nostri viaggi. Ci sarà anche occasione di prendere il controllo delle varie creature selvatiche che popolano l'isola, cambiando in questo modo approccio al gameplay. Non mancheranno inoltre combattimenti con alcuni spiriti malvagi, da affrontare interagendo con elementi ed oggetti presenti in scena da sfruttare a proprio vantaggio per sconfiggere i nemici.

Tchia si prospetta dunque un'avventura piena di spunti e con tanti luoghi d'interesse da raggiungere ed esplorare, in cerca di sorprese e nuove sfide. Per maggior dettagli non perdetevi il nostro provato di Tchia, dove riportiamo nero su bianco tutte le sensazione che l'opera firmata Awaceb ci ha trasmesso.