Paradox annuncia i giochi da tavolo di Crusader Kings, Hearts of Iron e Cities Skylines

Paradox Interactive ha annunciato l'intenzione di produrre e distribuire giochi da tavolo basati sulle sue serie strategiche più popolari, ovvero Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron e Cities Skylines.

Il progetto prenderà corpo con il lancio del board game di Crusader Kings, la cui raccolta fondi su Kickstarter è stata appena lanciata: a poche ore dall'avvio, la campagna ha già ottenuto finanziamenti pari a 141.000 euro a fronte dei 48.000 richiesti, e mancano ancora 29 giorni al termine.

I giochi da tavolo saranno realizzati in collaborazione con l'azienda svedese Free League, autrice di board game come Loop, Mutant Year Zero e Coriolis The Third Horizon. Nei prossimi mesi Paradox svelerà maggiori dettagli sui giochi basati su Europa Universalis, Hearts of Iron e Cities Skylines.