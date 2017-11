Paradox difende le microtransazioni: sono il modello di business emergente

Dopo il caso, le microtransazioni sono divenute uno degli argomenti più dibattuti fra le community di videogiocatori. Nel mentre molti hanno preso le distanze da questo modello di business, altri, al contrario, lo ritengono un sistema moderno ed efficiente, che si adatta al meglio alle possibilità economiche dei giocatori.

Di quest'ultimo avviso sembrano essere i membri di Paradox Interactive, come hanno lasciato trasparire durante un'intervista concessa a GamesIndustry.biz.

"Questo è ciò che ottieni quando hai tutti gli ingredienti necessari per fare una shitstorm perfetta: un publisher che i giocatori amano odiare, la più grande IP di sempre e un'apprezzata serie di videogiochi ancora stabilizzata nel modello di business del passato. Abbiamo avuto giochi con tanto grinding con casse premio anche in passato - non è nulla di nuovo o estremamente grave", sono state le parole di Daniel Goldberg, manager of content and communications di Paradox.

"Ovviamente il tema delle loot box è di natura controversa", ha aggiunto Rami Ismail. "Ciò che non è giustificato, però, è il tono con cui se ne parla, e la generale mancanza di ricerca ed investigazione prima di lanciare le proprie lamentele su Internet. So che non ci si dovrebbe aspettare che la gente su Internet sia informata, ma quando si parla di YouTuber 'popolari', vorrei che rimanessero tali e non diventassero 'populisti', che dicano solo ciò che le persone vogliono sentirsi dire. C'è chiaramente una grave mancanza nel comprendere come l'industria funziona e quanto costa creare videogiochi, e come funziona il sistema microtransazioni/free-to-play. È orribile che la gente venga sfruttata - e per questo necessitiamo di regolamentazioni - ma, detto questo, la maggior parte dell'industria F2P dimostra che la leggenda delle persone che non riescono a mangiare perché pagano le microtransazioni sia rara quanto una persona che diventa violenta a causa dei giochi".

Ma sono sempre i publisher a voler implementare le microtransazioni nei videogiochi, oppure è una scelta che talvolta viene avanzata dagli stessi sviluppatori? A questa domanda, Shams Jorjani, VP of business development della compagnia, ha così replicato: "Fare più soldi significa per gli sviluppatori rimanere nell'industria più a lungo, mentre prodotti ben realizzati ed apprezzati permettono ai publisher di incrementare il fatturato sul lungo termine. L'industria dei giochi è in una fase di transizione dove abbiamo un piede nel vecchio modello di business: A) Un prezzo definito per tutto il contenuto; B) Un prezzo dinamico che si adatta alle esigenze e al portafogli dei clienti. Il primo sta pian piano scomparendo, mentre il secondo sta crescendo".

Jorjani ha infine concluso facendo notare come i giocatori più giovani abbiano già accettato il nuovo modello di business, a differenza degli utenti con più anni di esperienza alle spalle.

"Davvero pensiamo che i nostri figli si lamenteranno di microtransazioni e loot box, quando sono elementi presenti nei titoli a cui hanno giocato sin da piccoli? Siamo noi i dinosauri, abituati a pagare un prezzo fisso per godere di un'esperienza".