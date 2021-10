Paradox Interactive ha annunciato la cancellazione di ben sette giochi non ancora svelati

Ad un mese dalle dimissioni dell'ormai ex CEO Ebba Ljungerud, Paradox Interactive ha annunciato la cancellazione di diversi progetti non ancora svelati al grande pubblico per concentrarsi sui giochi che più si adattano alle esigenze economiche e tecniche dell'azienda.

Come si legge nel comunicato ufficiale dello sviluppatore svedese infatti: "La cancellazione è una conseguenza della strategia dell'azienda di concentrare le risorse e le competenze sulle sue comprovate nicchie di gioco e sui progetti che meglio soddisfano i requisiti in materia di rendimenti e rischio". Fredrik Wester, attuale CEO, ha poi proseguito: "Paradox Interactive è nato e cresciuto con i giochi gestionali e di strategia. Li abbiamo il nostro cuore e la nostra mente e siamo fieri di creare giochi che possono essere giocati per lunghi periodi di tempo. Pertanto abbiamo ulteriormente affinato la nostra pipeline per garantire che i progetti ad alto potenziale abbiano le risorse necessarie per il miglior sviluppo possibile. Ora abbiamo una pipeline di giochi promettenti che non vediamo l'ora di condividere con i nostri giocatori".

Al momento Paradox Interactive è al lavoro su ben 15 titoli. Solo quattro di questi sono stati svelati ufficialmente: Victoria 3, Crusader Kings 3 per console, la Shadowrun Trilogy per console e Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Negli ultimi mesi lo studio è stato scosso dal risultato di un sondaggio che ha messo in luce condotte inappropriate nell'ambiente di lavoro. Lo stesso Wester ha ammesso di aver agito inopportunamente durante una riunione del 2018.