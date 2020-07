Paradox Interactive si espande con Iceflake Studios, gli autori di Surviving the Aftermath

Continua la lenta ma costante espansione di Paradox Interactive, che vanta ora tra le sue fila anche il team di sviluppo di Suriving the Aftermath: Iceflake Studios.

Lasse Liljedahl, co-fondatore del nono studio acquisito da Paradox ha dichiarato:

"Quando abbiamo dato il via agli accordi con Paradox, sapevamo di essere in perfetta sintonia con loro. La nostra collaborazione con Surviving the Aftermath è stata più che soddisfacente e ci ha permesso di scoprire quanto il nostro modus operandi fosse simile a quello di Paradox. Quando l'azienda ci ha proposto di diventare parte della loro famiglia abbiamo accolto la notizia positivamente. A favorire questa fusione è stato il fatto che noi stessi siamo fan dei giochi Paradox e questo passo ci permetterà di avverare il nostro sogno e diventare uno dei migliori team di sviluppo di titoli appartenenti al nostro genere preferito."

Ecco tutti gli studi che attualmente fanno parte della grande famiglia di Paradox Interactive:

Paradox Development Studio (Stoccolma)

Paradox Arctic (Umea, Svezia)

The Paradox development team (Malmo, Svezia)

Paradox Tectonic (Berkeley, California)

Triumph Studios (Delft, Olanda)

Harebrained Schemes (Seattle)

Paradox Tinto (Barcellona)

Playrion Game Studio (Parigi)

Iceflake Studios (Tampere, Finalndia)

A proposito di Paradox, sapevate che sono in lavorazione i giochi da tavolo di Crusader Kings, Hearts of Iron e Cities Skylines?