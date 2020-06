Paradox Interactive: il nuovo studio di Barcellona lavorerà sui giochi ancora inediti

Paradox Interactive ha annunciato l'apertura di un nuovo studio con sede a Barcellona che prosegue il percorso di ampliamento intrapreso dalla società negli ultimi anni. Il neonato studio si concentrerà sullo sviluppo di IP preesistenti prima di passare ad altri giochi non ancora annunciati.

Lo studio con sede a Barcellona prenderà il nome di Paradox Tinto e sarà guidato da Johan Andersson, veterano di Paradox da oltre due decenni e già sviluppatore di titoli come l'originale Europa Universalis e del più recente Imperator: Rome. Stando a quanto dichiarato nel comunicato stampa Paradox Tinto "inizialmente supervisionerà lo sviluppo in corso dell'iconico strategico di Paradox, Europa Universalis IV, per poi passare successivamente a nuovi giochi sempre nel grande genere della strategia".

Attualmente l'unico titolo in calendario di Paradox è Crusader Kings 3 la cui uscita è prevista per il prossimo settembre. In ogni caso, nel grande calderone degli eventi di giugno, ce ne sarà uno proprio di Paradox Interactive il cui streaming è previsto per il 6 giugno. Sarà probabilmente quella l'occasione per scoprire cosa bolle nella pentola della nuovissima divisione.