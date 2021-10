Paradox: nuove testimonianze di molestie e discriminazione da ex collaboratrici

Dopo l'eclatante caso rappresentato da Activision-Blizzard, anche Paradox Interactive è recentemente finito nell'occhio del ciclone per essere stata accusata di atti discriminatori nei confronti del proprio personale femminile.

Giungono ora ulteriori testimonianze di sviluppatrici e collaboratrici con cattive esperienze alle spalle all'interno della compagnia specializzata in titoli strategici. Secondo quanto riportato da Eurogamer.net e dal portale svedese Svenska Dagbladet, all'interno di Paradox domina la presenza maschile e non pare esserci alcuno spazio decisionale per le donne che collaborano alla realizzazione dei progetti videoludici della compagnia, per non parlare dei casi di molestie vere e proprie che diverse testimoni dichiarano di aver subito.

"Ha avuto troppi contatti fisici con noi dipendenti di sesso femminile", rivela una ex dipendente in merito al comportamento di un dirigente di Paradox. "Una mano sull'inguine o abbracci molto stretti, affondando la sua faccia sul collo. Diverse ragazze ne hanno parlato".



Un'altra testimone ha aggiunto: "Sono stato a riunioni in cui ero l'unica donna nella stanza e dicevo 'Ehi, penso davvero che dovremmo andare in questa direzione, in base alla mia esperienza', e qualcuno mi guarda e dice: 'Sai una cosa, sei qui solo come presenza simbolica. Quindi penso che dovresti tacere'. È difficile essere una donna in questa azienda".



Il CEO di Paradox Interactive ha commentato la controversa situazione alcune settimane fa, ammettendo di essersi reso protagonista di uno spiacevole episodio risalente al 2018.