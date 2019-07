Paradox si schiera con Epic Games Store: la tariffa di Steam è 'oltraggiosa'

L'arrivo di Epic Games Store nel panorama PC ha scatenato un vero e proprio terremoto. La compagnia di Tim Sweeney sta attuando un'aggressiva politica basata sull'acquisizione di esclusive e sultaglio della tariffa richiesta ai publisher. Il negozio di Epic, infatti, trattiene solamente il 12% dei ricavi della vendita di un gioco, mentre Steam il 30%.

Uno dei publisher più attivi in ambito PC, Paradox Interactive, si è schierato apertamente dalla parte del neonato negozio, nonostante ci sia stato uno screzio in passato legato alla rimozione temporanea di Vampire: The Masquerade Blodlines 2. Nel corso di un panel svoltosi al recente Gamelab di Barcellona, l'Executive Chairman of the Board Fredrik Wester non le ha certamente mandate a dire a Valve, definendo la tariffa richiesta da Steam oltraggiosa. "Credo che la ripartizione 70/30 sia oltraggiosa. Penso che i proprietari della piattaforma stiano tenendo per loro troppi soldi. Tutti voi della stampa qui presenti, citatemi tranquillamente".

Prima di diventare Chairman, Wester ha ricoperto il ruolo di CEO presso la compagnia svedese, che negli ultimi anni si è imposta nel mercato PC grazie ai suoi giochi strategici e simulativi. Steam è senza dubbio una delle piattaforme più importanti per Paradox, ma nonostante ciò Wester ci è andato giù pesante. Secondo lui, il modello 70/30 è un retaggio dell'epoca in cui la maggior parte delle vendite venivano effettuate sul mercato retail. "Quello era fisico. Costava un sacco di soldi. Questo [riferendosi alla distribuzione digitale, ndr] non costa niente. Quindi, Epic sta facendo un grande lavoro per l'intera industria, perché prendiamo l'88%. Mossa fantastica. Grazie mille".



Cosa ne pensate? Siete d'accordo con le parole dell'esecutivo di Paradox? Epic Games, tra l'altro, sta pure continuando a regalare giochi ai suoi utenti. Questa settimana, ad esempio, è possibile ottenere The Last Day of June gratis.