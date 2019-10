Paradox sull'artwork di Halo 4 in Stellaris Mobile: "La situazione è un po' incasinata"

Durante il PDXCon 2019, i vertici di Paradox sono ritornati sulla delicata questione dell'artwork di Halo 4 in Stellaris Mobile per fare il punto della situazione e chiarire ogni equivoco causato dalla presenza dell'immagine dell'FPS di Microsoft negli asset della versione portatile del loro strategico sci-fi.

L'amministratrice delegata di Paradox, Ebba Ljungerud, non è certo ricorsa a inutili giri di parole per confermare che "è tutto un po' incasinato, chiaramente, siamo sinceri a riguardo. Pensiamo però che Gamebear, lo studio che ha realizzato Stellaris Galaxy Command, abbia sviluppato un gioco davvero interessante. Erano anni che volevamo lanciare uno dei nostri giochi su dispositivi mobile".

Sempre in relazione alla polemica scatenata dalla scoperta del bozzetto di Halo 4 tra le schermate ingame di Stellaris Galaxy Command per iOS e Android, Ljungerud spiega che "Gamebear è uno studio incredibilmente appassionato di Stellaris. Il loro è stato un buon adattamento del gioco originale, ma nell'esecuzione della loro idea c'è chiaramente ancora molto lavoro da fare, che è poi il motivo per il quale abbiamo deciso di rititare temporaneamente il gioco da ogni store".

Alle parole dell'amministratrice delegata di Paradox fanno eco le dichiarazioni del Chief Business Development Officer della compagnia, Shams Jorjani, secondo il quale "affidare la trasposizione mobile di un gioco simile a un altro studio è la prassi in questo settore. Sarebbe una follia impegnare su di un titolo mobile una squadra di livello mondiale che lavora da anni su giochi per PC, sarebbe una cosa senza senso".

Nel frattempo, i vertici di Paradox hanno provato a lasciarsi alle spalle questo fatto increscioso cogliendo l'occasione offertagli dalla kermesse videoludica tedesca per annunciare Stellaris Federations, la nuova espansione del loro strategico e gestionale fantascientifico che sarà disponibile nelle prossime settimane su PC e, presumibilmente, anche sulla Console Edition di Stellaris da qui ai primi mesi del 2020: in calce alla notizia trovate il video di presentazione di Federations.