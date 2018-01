Paragon chiude i battenti ad aprile: Epic Games rimborserà i giocatori di ogni acquisto

I primi segnali negativi erano giunti già nei giorni scorsi, ed oggi arriva la decisione definitiva da parte di: i server disaranno definitivamente chiusi il 26 aprile 2018.

Come si legge sul post ufficiale pubblicato sul blog del gioco, Paragon non è riuscito nel suo intento di raggruppare al suo interno un numero sufficiente di giocatori per risultare sostenibile e profittevole per Epic Games. La compagnia si dichiara attualmente incapace di trovare una soluzione allo scarso successo del gioco e, dopo un'attenta e sofferta valutazione, ha quindi deciso di chiudere i server durante il prossimo mese di aprile, sia su PC e che su PlayStation 4.

Epic ha quindi ringraziato tutti quei giocatori che hanno dato una possibilità al titolo, ed ha assicurato che ognuno di essi, in caso abbiano effettuato degli acquisti in-game, saranno completamente rimborsati direttamente dalla software house. In caso siate interessati a conoscere la procedura di richiesta di rimborso, vi rimandiamo a questo indirizzo.

Paragon è ora disponibile su PC e PS4, ma i suoi server saranno chiusi il 26 aprile 2018. Cosa ne pensate della scelta presa da Epic Games?