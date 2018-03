Paragon: Epic regala agli sviluppatori gli asset del gioco, valgono più di $12 milioni

Il 26 aprile prossimo,chiuderà definitivamente i battenti. La decisione è stata presa in maniera sofferta dagià diverse settimane addietro, a causa del basso numero di giocatori e degli introiti insufficienti per sostenere il progetto.

Quest'oggi, il team di sviluppo ha invece annunciato un'iniziativa davvero lodevole. Tutti gli asset del gioco verranno pubblicati in maniera completamente gratuita e resi disponibili per tutti gli sviluppatori che intendono utilizzarli con l'Unreal Engine 4. Sono inclusi tutti e 20 i modelli dei personaggi, innumerevoli skin, animazioni, effetti speciali, dialoghi e una collezione di oltre 1.500 oggetti delle ambientazioni. Una vera e propria miniera d'oro per tutti gli sviluppatori in erba e non.

Il valore totale degli asset è superiore ai 12 milioni di dollari, e possono essere scaricati liberamente dall'Unreal Engine Marketplace. Per l'occasione, Epic Games ha pubblicato il video che potete ammirare in apertura di notizia. Cosa ne pensate di quest'iniziativa?