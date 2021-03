Paragon rinasce come Predecessor: il MOBA di Epic rilanciato grazie a Omeda Studios

Dopo aver chiuso i battenti nell'aprile del 2018, Paragon torna a nuova vita grazie agli sforzi di Omeda Studios. Il piccolo gruppo di appassionati ha raccolto gli asset del gioco distribuiti gratuitamente da Epic Games dopo la cancellazione del titolo ed è riuscito a dare luce ad un nuovo progetto.

Consapevole di aver lasciato un vuoto nel cuore di chi si era fortemente appassionato al MOBA, Epic Games ha deciso di regalare gli asset di Paragon nella speranza che qualcuno, un giorno, potesse utilizzare il materiale per creare qualcosa di nuovo. A quanto pare si è rivelata una scelta azzeccata, dal momento che Omeda Studios ha raccolto l'offerta di Epic per dare vita a Predecessor, una sorta di reincarnazione di Paragon.

Stiamo parlando di un team composto da una dozzina di persone, capitanate dallo streamer Robbie Singh, il quale poteva contare su circa 50.000 seguaci durante le sue passate trasmissioni del MOBA.



"Sono stato bombardato da persone della mia community su YouTube e Twitter perché ha lasciato un vuoto nei nostri cuori", ha dichiarato Singh. "Eravamo davvero dispiaciuti di non poter più giocare a questo gioco con i nostri amici. Quando hanno regalato gli asset, abbiamo deciso di provare a ricreare questa sensazione che ci dava Paragon, ma in un modo in cui avremmo voluto creare noi il gioco".

Dopo aver raccolto 2.2 milioni di dollari, Omeda ha infine dato vita ad un progetto concreto, Predecessor, e dopo aver superato la sua fase Alpha arriverà nel corso di quest'anno in Accesso Anticipato su Steam, con la pubblicazione della versione definitiva prevista nel corso del 2022 anche su Epic Store. Nell'attesa di ulteriori novità sul progetto, potete raggiungere il marketplace di Valve per approfondire la conoscenza con il MOBA Predecessor e gustarvi un lungo video di gameplay che trovate in cima alla notizia.