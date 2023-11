Paramount+ arriva su Xbox: l'app di streaming è disponibile anche in Italia

Le anticipazioni sull'arrivo di Paramount+ su Xbox vengono confermate (seppur parzialmente) dal colosso dell'intrattenimento con l'arrivo dell'apposita applicazione su Microsoft Store per Xbox Series X|S e Xbox One.

A partire da oggi, giovedì 9 novembre, la casa di Redmond rende disponibile l'app di Paramount+ in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Australia, Austria, Brasile, Canada e nei mercati internazionali dell'America Latina.

L'accesso all'applicazione di Paramount+ su piattaforme Xbox offre quindi alla community verdecrociata l'opportunità di "godere di una Montagna di intrattenimento" tramite la versione in lingua italiana del servizio in streaming che comprende nuove serie originali ed esclusive, blockbuster storici, show di successo e programmi per bambini.

Nell'offerta originale dell'app di Paramount+, d'altronde, include Fellow Travellers, The Curse, HALO e Star Trek Strange New Worlds, oltre a tanti contenuti provenienti dalla vasta libreria di Paramount come i popolari show televisivi della CBS, da CSI Crime Scene Investigation a NCIS. Spazio anche ai cartoni animati preferiti dai bambini come SpongeBob SquarePants di Nickelodeon e South Park di Comedy Central, e agli show per ragazzi come MTV e gli iconici show musicali.