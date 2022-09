Paramount+ gratis con Xbox Game Pass? Lo suggerisce il nuovo leak

Secondo quanto sostenuto dai curatori dell'ormai noto portale social "Aggiornamenti Lumia", gli abbonati a Xbox Game Pass dovrebbero presto accedere 'gratuitamente' al catalogo on demand di Paramount+.

L'anticipazione proveniente dalla fonte che in passato ha già dato prova di attendibilità lascia perciò presagire l'imminente ingresso di Paramount+ nel Game Pass, come parte dei Perk sbloccabili dagli iscritti al servizio su PC o console Xbox.

Alla luce delle passate iniziative promozionali di Microsoft legate allo stesso Paramount+ e ad analoghi servizi in streaming, il nuovo bonus dovrebbe garantire l'accesso gratuito al catalogo on demand di film e serie TV di Paramount per 30 giorni o forse anche oltre.

Tra i titoli più recenti del catalogo di Paramount+ citiamo serie come Star Trek Strange New Worlds, The First Lady, Mayor of Kingstown e The Offer, o film come Scream, Clifford il grande cane rosso, Jackass Forever e grandi classici come Grease, Il Padrino e Mission Impossible.

In attesa di una conferma da parte della casa di Redmond, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro approfondimento sui giochi Xbox Game Pass di settembre tra Deathloop, AC Odyssey e Grounded.